Otto Waalkes rockt Wacken 2018 als Main Act

"Ihr sagt Otto - ich sach Wacken!: Vom 2. bis zum 4. August wird das kleine Dörfchen Wacken wieder einmal zur Metal-Hauptstadt, wenn von überall her Liebhaber des Heavy Metal kommen, um sich so richtig in den Gatsch zu schmeißen.

Auf der Wacken-Homepage steht noch, dass nicht sicher ist, wann "Otto und die Friesenjungs" auftreten. Otto selbst weiß schon mehr und verrät es auf seiner Facebook-Seite. Am 3. August ist sein großer Auftritt vor den oft Tätowierten und - im Fall der männlichen - bärtigen Metal-Fans, die Otti wahrscheinlich schon hörten als sie noch mit der Spielzeugtrommel um den Baum liefen.

2013 stand Heino mit Rammstein auf der Bühne in Wacken. 2017 begeisterte David Hasselhoff am Nova Rock. Warum also auch nicht Otto? Mit seinem Sauflied "Wir haben Grund zum Feiern", sorgt er sicher für Begeisterung bei den Wacken-Besuchern.

"Sonne": Rammstein und Heino in Wacken 2013



