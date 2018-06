Pantera-Drummer Vinnie Paul mit 54 gestorben

"Vincent Paul Abbott aka Vinnie Paul ist gestorben", so die Nachricht. "Paul ist am besten bekannt als Schlagzeuger in den Bands Pantera und Hellyeah. Zur Zeit gibt es keine genauen Details zu seinem Tod. Die Familie bittet, ihre Privatsphäre in dieser Zeit zu respektieren".

Gemeinsam mit seinem Bruder "Dimebag" Darrell Abbott, der vor einigen Jahren bei einem Konzer auf der Bühne erschossen worden ist, und dem Bassisten Rex Brown gründete der Schlagzeuger im Jahr 1981 die Band Pantera.

Nach einem Stilwechsel wurde die Gruppe rund um Sänger Phil Anselmo zu einer der größten Metal-Band in den 199oern. Alben wie "Cowboys From Hell", "Vulgar Display of Power" und "Far Beyond Driven" zählen zu Klassikern in Plattensammlungen von Fans härterer Musik. Zuletzt war Abbott Schlagzeuger bei Hellyeah und Damageplan tätig.

In den Sozialen Medien herrschte über den Tod des 54-Jährigen große Bestürzung. Zahlreiche Bands und Musiker wie Anthrax, Dave Mustaine von Megadeth oder Paul Stanley von KISS drückten ihr Beileid aus.



Can’t believe it.

R.I.P to our brother Vinnie Paul. https://t.co/In2Dlmmfq5 — Anthrax (Band) (@Anthrax) 23. Juni 2018

So sad to hear of the death of Vinnie Paul. Loved when Pantera did shows with us and in later years Vinnie was always front and center at all KISS shows. RIP and condolences to his family. https://t.co/DaQREBNVW7 — Paul Stanley (@PaulStanleyLive) 23. Juni 2018

I just woke up in Belgium to the news that my friend Vinnie Paul has passed away. Another metal hero taken too soon. Say hello to Daryl for me. Rest In Peace, my dear friend. @Pantera @hellyeahband #vinniepaul — Dave Mustaine (@DaveMustaine) 23. Juni 2018

