Paul McCartney durch Fans mit Handys verärgert

Am Donnerstag trat der 76-jährige Beatle in seiner Heimatstadt in dem kleinen Kellerclub auf, in dem der Grundstein für die Karriere der "Fab Four" gelegt wurde. Zwischen 1961 und 1963 standen die damals noch unbekannten Beatles dort fast 300 Mal auf der Bühne.

Nun durften 200 Glückliche, die an die wenigen Tickets gekommen waren, Paul McCartney mehr als 50 Jahre später genau dort live erleben. Fotografieren war während der Show verboten.



Doch im Zeitalter der Smartphones hielten sich nur wenigen daran. Sehr zum Ärger des Künstlers. Angepisst davon hörte er mitten in einem Song zu spielen auf und schimpfte die Übeltäter: "Man hat euch gesagt, dass ihr keine Fotos machen dürft. Ihr macht sie trotzdem und das nimmt mir den ganzen Spaß. Also haltet euch an die Regeln".

Danach spielte er sein Konzert weiter und erinnerte später an Prince, der das Handyverbot bei seinen Auftritten äußerst ernst genommen hat. Laut der BBC wurde ein Fan von den Sicherheitskräften aus dem Cavern Club geschmissen, weil er während des Eröffnungssongs filmte.

Zu den Anfangszeiten der Beatles mussten sich John, Paul, George und Ringo nicht über übereifrige Handy-User ärgern. Am 5. und 6. Dezember gastiert Macca in der Wiener Stadthalle. Mal sehen, ob er dort auch gegen Handyaufnahmen protestieren wird.

