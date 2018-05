Pietro stürmt mit "Phänomenal" die Charts

Pietro Lombardi hat es wieder einmal geschafft: Sein neuer Song "Phänomenal" steht auf Platz eins der deutschen Single-Charts.

Davor gelang ihm das mit seinem "DSDS"-Gewinnersong "Call My Name" und "Señorita", das er gemeinsam mit Kay One aufgenommen hat. In die österreichischen Charts hat es der 25-Jährige NOCH nicht geschafft.

Erst vor Kurzem veröffentlichte seine Ex Sarah Lombardi auf Instagram ein Video, in dem sie den Song "Phänomenal" ihrem kleinen Sohn Alessio vorsingt. Nicht nur bei ihren Fans, sondern auch bei ihrem Ex Pietro kam die Version gut an.

(red)