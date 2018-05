Pietro Lombardi tanzt in neuem Clip ein Model an

Als Pietro Lombardi erste Screenshots aus dem Clip in den Sozialen Medien veröffentlichte, sah es noch so aus, als hätte er sich eine neue Flamme angelacht. Schnell stellte der 25-Jährige aber klar, dass es sich bei der Schönen lediglich um die Hauptdarstellerin seines kommenden Musikvideos handeln würde.

Nun ging der Clip online, rechtzeitig zur Veröffentlichung der Single "Phänomenal" am 18. Mai. Die Bewegt-Bilder zeigen Pietro bei einem Kickerl am Strand, beim Chillen am Hotelpool und beim Flirten mit einer feschen Unbekannten.

Im wirklichen Leben kennt man die Identität der jungen Dame freilich. Das Schweizer Model Sandra Kaminska spielt Pietros Urlaubsflirt.

Pietro Lombardi

(lfd)