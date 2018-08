Posthum veröffentlichte Songs von Jacko ein Fake?

In den USA ist nun ein Rechtsstreit um einige Songs, die nach dem Tod des Musikers veröffentlicht worden sind, ausgebrochen. Laut Medienberichten will einen Klägerin drei Lieder mithilfe eines Stimmexperten als Fälschung identifiziert haben. Der daruf zu hörende Sänger sei nicht, wie fälschlicherweise behauptet, Michael Jackson.

Die Plattenfirma Sony weist die Vorwürfe als haltlos zurück. Gegenüber dem "Variety"-Magazin widersprach man auch Berichten, wonach man vor Gericht bereits eingestanden haben soll, dass es sich bei "Breaking News", "Monster" und "Keep Your Head Up" um Fälschungen handelt.

Die drei genannten Titel sind auf dem Album "Michael" zu hören, das ein Jahr nach dem Tod des "King of Pop" veröffentlicht worden ist. Ein Gericht soll nun klären, was an den Vorwürfen dran ist.

(baf)