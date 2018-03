Pussy Riot zeigen schräges Video zu "Elections"

"Es ist Wahltag in Russland (ratet mal, wer gewinnt??)". Mit diesen Worten wurde der Clip zu "Elections" am Sonntag auf Twitter geteilt.

Die Kreml-kritische Punkband veröffentlichte das Musikvideo am Tag der Präsidentschaftswahl in Russland. Und in weiser Voraussicht wurde in dem Tweet auch schon der zu erwartende Sieg von Vladimir Putin verraten.

Seit Jahren machen die Mitglieder von Pussy Riot ohne Rücksicht auf die eigene Gesundheit mit ihrer Musik und ihren Auftritten auf die Missstände in der russischen Politik aufmerksam. Auch durch Gefängnisaufenthalte lassen sie sich dabei nicht stoppen.

Pussy Riot

(baf)