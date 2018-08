RAF Camora kommt in die Wiener Stadthalle

Seit zehn Jahren ist der West-Wiener in der Musikszene. Lange Zeit wurde er aber vom Business ignoriert. Erst als er nach Berlin zog, platzte der Knoten. Das Album "Palmen aus Plastik" brach alle bisherigen Hip-Hop-Rekorde im deutschsprachigen Raum. Genreübergreifend war es sogar das kommerziell erfolgreichste Album des Jahres 2016.

Seine Heimat hat RAF Camora aber dennoch nie vergessen. Immer wieder erwähnt er in seinen Texten seine Stadt und seinen Bezirk: Rudolfsheim-Fünfhaus. Dorthin kehrt er nun auch wieder zurück. Und zwar für ein riesiges Spektakel: Der Rapper spielt nämlich am 23. Februar kommenden Jahres ein Konzert in der Wiener Stadthalle.

TICKETS für das Konzert sind ab 22. August 2018, um 17.30 Uhr HIER erhältlich.

Karten innerhalb weniger Minuten vergriffen

Bereits beim Frequency begeisterte er zehntausende Fans, die Wort für Wort jedes Lied mitsangen. Diese Euphorie will er nun auch in die Stadthalle übertragen. Dass ihm das gelingen wird steht außer Frage.

Wer sich das Konzert nicht entgehen lassen möchte, der muss schnell sein. Ein spezielles Konzert in Köln, bei dem das neue Album vorgestellt wurde, war bereits drei Monate vorher ausverkauft. Auch Wien stattete er im vergangenen Jahr einen Besuch ab. Binnen weniger Minuten waren die Karten für die Show in der Marx-Halle vergriffen. Man muss jedoch erwähnen, dass dieses Konzert gratis war - extra für seine Fans aus der Heimat.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(slo)