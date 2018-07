RAF Camora kündigt das Ende seiner Karriere an

Mehr als zehn Jahre lang arbeitete RAF Camora an seiner Musik, bis er endlich den Durchbruch schaffte. Derzeit zählt er zu den meistgestreamten Musikern im deutschsprachigen Raum.

Trotz des Erfolges scheint er weiterhin an seiner Karriere zu tüfteln. So verriet sein Musik-Kollege Bonez MC in einem Interview, dass der Wiener auch im Tourbus an neuen Hits arbeitet, anstatt zu feiern.

Derzeit warten die Fans gespannt auf das Album "Palmen aus Plastik 2". Der Vorgänger brach alle bisherigen Rekorde im Musikbusiness und besorgte dem Rapper aus Rudolfsheim-Fünfhaus seine erste Platin-Schallplatte.

Kein Dementi von RAF

Danach soll es aber schon bald vorbei sein. Und das ist keine Vermutung, sondern eine Ansage von RAF Camora selbst. Denn auf Instagram reagierte der Wiener auf den Kommentar eines Fans, der ihn fragte, worauf man sich noch musikalisch von ihm freuen dürfe. Der Rapper antwortete, dass es nach dem zweiten Teil von Palmen aus Plastik noch ein Album geben wird - und zwar das letzte.

Auch in seiner Story reagierte er bereits auf die Aufregung rund um sein Karriereende. Anstatt es zu dementieren, erklärte er kurz und knapp, dass er danach in den Hintergrund treten möchte.

