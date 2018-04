RAF Camora will beim Amadeus abräumen

Er musste Österreich wohl erst verlassen, um hier anerkannt zu werden. Mehrere mäßig erfolgreiche Alben veröffentlichte Raphael Ragucci alias RAF Camora, bevor er beschloss, nach Berlin zu ziehen. Offenbar die richtige Entscheidung: Denn dort löste er einen regelrechten Hype aus, den man auch hierzulande nicht länger ignorieren kann.

Gratis Konzert für Wien

Spätestens seit einer geplanten Autogrammstunde auf der Mariahilferstraße ist er vielen Österreichern bekannt. Denn das Event blieb ein Plan. Ein zu großer Andrang und eine daraus resultierende Massenpanik zwang die Polizei dazu, die Autogrammstunde abzubrechen, "heute.at" berichtete.

Dennoch wollte er sich bei seiner Heimatstadt Wien erkenntlich zeigen und veranstaltete kurze Zeit darauf ein Gratis-Konzert in der Marx-Halle. Kurz zuvor sorgte er für Aufsehen, weil er sogar ein kostenloses Album veröffentlichte um sich bei seinen Fans zu bedanken.



Heftig !!!!!! #Wien ! Ein Beitrag geteilt von RAF Camora (@raf_camora) am Feb 16, 2018 um 4:13 PST

In Deutschland gefeiert

Bei unseren Nachbarn wird der Wahlberliner bereits haufenweise mit Preisen überhäuft. Sei es die 1Live Krone, der HipHop.de- oder der Juice-Award: Immer wieder räumt RAF Camora ab und wird als "nationaler" Held gefeiert.

Einen besonderen Push gab ihm die Kollaboration mit der "187 Straßenbande". Das Album "Palmen aus Plastik" mit Mitglied Bonez MC, erreichte sowohl in Deutschland als auch in Österreich Platin-Status.

In Österreich reichte es erst zu einem Amadeus Award: 2014 bekam er den Musikpreis in der HipHop-Kategorie. Dafür ist er in diesem Jahr sogar drei Mal nominiert! Album des Jahres, Song des Jahres und HipHop - und RAF Camora will sie alle haben. Das stellte er auch auf Instagram klar.



Ob RAF Camora seine Preis-Vitrine vergrößern muss, wird sich am 26. April im Volkstheater zeigen. Da geht die Amadeus-Verleihung über die Bühne.

Der aktuelle Song von RAF Camora:





(slo)