RAF Camoras Videos machen die Fans glücklich

Den Welt-Emoji-Tag nahm sich YouTube zum Anlass, um herauszufinden, welche Musikvideos die Menschen glücklich machen. Der Indikator: Die Nutzung der Emojis. Damit wurde analysiert, wie sich die Leute beim sehen der Clips wohl fühlen.

RAF Camora wird von den Deutschen geliebt

Ins Ranking wurden die 1.000 beliebtesten Videos in Deutschland genommen. Dabei nehmen zwei Männer aus Österreich ziemlich gute Plätze ein. Auf Platz fünf landet nämlich Andreas Gabalier mit dem Gute-Laune-Song "Hulapalu". Noch weiter oben befindet sich Wiener Rapper RAF Camora. Mit "Mörder" belegt er den dritten Platz der "Happy-Charts".

In der Kategorie Hip Hop dominiert der Musiker aus Rudolfsheim-Fünfhaus das Ranking. Gleich drei Mal ist er in den Top 10 vertreten: Auf Platz acht steht er mit "Ohne mein Team", Platz sieben belegt "Palmen aus Plastik". In den "Happy-Hip-Hop-Charts" holt er sich mit "Mörder" sogar die Pole-Position.

Hier das YouTube-Ranking der Videos, die die Deutschen glücklich machen:

1. Ofenbach vs. Nick Waterhouse - Katchi

2. Robin Schulz - Sugar

3. RAF Camora & Bonez MC - Mörder

4. Nimo - Heute mit mir

5. Andreas Gabalier - Hulapalu

6. Sean Paul - Got 2 Luv U

7. Sean Paul feat. Dua Lipa - No Lie

8. Mark Forster - Chöre

9. Alice Merton - No Roots

10. Lena - Wild & Free

