Raf Camora holt Gold und stellt Rekord in Europa auf

Mehrere Platin-Schallplatten hängen schon in Raf Camoras Wohnzimmer. Seit ein paar Tagen gesellt sich nun eine weitere Gold-CD zu seiner Sammlung - und die hat es in sich.

Der Song "Qa Bone" ist nämlich offiziell ein Gold-Song. Kurios, denn für das Lied gibt es kein Musikvideo. Gleichzeitig ist es der erste Gold-Song in Europa, der in drei Sprachen verfasst wurde! Zwar ist der Großteil auf deutsch gerappt, der Refrain wird aber auf albanisch gesungen, Camora wirft einige französische Phrasen in seinen Part ein.

Als nächstes soll der Amadeus her

Sein Rap-Partner Azet wird sich auch freuen: Der kam nämlich am Tag der Verleihung der Schallplatte aus dem Gefängnis frei. Er war seit November 2016 mit einer kurzen Unterbrechung in Haft. Grund waren Drogenhandel und schwere Körperverletzung.

Raf Camora ist auch heiß auf einen Amadeus-Award. Am 27. April findet die Verleihung im Volkstheater statt. Drei Mal ist der Rapper aus Wien nominiert.

