Raf Camora wurde vom Streaming-Thron gestoßen

Das vergangene Jahr brach Raf Camora Rekorde am laufenden Band. Besonders auf Spotify etablierte sich der Rapper auf Rudolfsheim-Fünfhaus: 323 Millionen Mal wurden seine Songs gehört. Damit war er der erfolgreichste deutschsprachige Künstler auf der Streaming-Plattform.

Nun musste sich der Musiker einem Berliner geschlagen geben: Der Rapper Capital Bra schubste Raf Camora vom Thron. Konkret: 2.379.007 Hörer kann der Berliner verzeichnen, der Wiener "nur" 2.370.792 - das sind um 8.300 Zuhörer weniger. Knapp aber doch.

Chart-Rekorde

Das ist aber nicht die einzige beachtliche Leistung des Deutschen. Er ist zudem der erste Rapper, der mit zwei Singles hintereinander auf Platz 1 der deutschen Charts landete.

In Österreich schrammte er mit "5 Songs in einer Nacht" knapp an der Spitze vorbei. Es reichte nur für den zweiten Platz. Mit "Neymar" gelang ihm aber auch hierzulande ein Triumph.

Nun will er sogar nachlegen. Am Freitag veröffentlicht Capital Bra die dritte Single seines aktuellen Albums und strebt neuerdings den ersten Platz an.

(slo)