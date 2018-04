Rapper Kendrick Lamar gewinnt Pulitzer-Preis

Der 30-jährige Rapper aus Los Angeles schreibt mit dem Erhalt des Pulitzer Preises in der Kategorie Musik Geschichte. Er ist nämlich der erste Populärmusiker, der die prestigeträchtige Auszeichnung erhält.

Alle bisherigen Preisträger betätigten sich im Jazz oder der klassischen Musik. Der Pulitzer-Preis wird seit 1943 nicht nur an Schriftsteller und Journalisten, sondern auch an Musiker verliehen.

Weitere Preisträger waren die "Washington Post" für die Berichterstattung über Roy Moore sowie "The Now Yorker" und die "New York Times", die mit ihren Artikeln und Interviews den Weinstein-Skandal ins Rollen gebracht haben.

(baf)