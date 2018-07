Black-Keys-Musiker mit 41 Jahren gestorben

Der US-Musiker Richard Swift ist tot. Swift, der unter anderem Teil der Band Black Keys war und auch als Produzent, Sänger und Songschreiber arbeitete, starb am Dienstag im Alter von 41 Jahren in Tacoma im US-Bundesstaat Washington.

Das berichteten US-Medien unter Berufung auf einen Sprecher. "Heute hat die Welt einen der talentiertesten Musiker verloren, den ich kenne", schrieb Black-Keys-Bandkollege Dan Auerbach bei Instagram. "Ich werde dich vermissen, mein Freund."

Die Todesursache war zunächst nicht bekannt. Im Juni war öffentlich geworden, dass Swift unter einer "lebensbedrohlichen Krankheit" litt. Nähere Informationen gab es dazu allerdings nicht.

The Black Keys wurden unter anderem mit Hits wie "Gold on the Ceiling" und "Lonely Boy" bekannt.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)