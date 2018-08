Alle Fakten zum viralen Aufreger-Foto mit Rihanna

Rihanna und Donald Glover haben mehreres gemeinsam. Sie sind erfolgreiche Schauspieler und Musiker. "Solo"-Star Donald sorgte als "Childish Gambino" mit "This is America" für eines der meistbeachteten Videos des Jahres.

Liebe unwahrscheinlich

Nun ist ein gemeinsames Foto von den beiden musikalischen Schwergewichte aufgetaucht. Rihanna in leichtem Sommerkleid und ein halbnackter Glover sorgen trotzdem nicht für Liebesgerüchte. Denn der Sänger bekam erst im Jänner mit seiner Langzeitfreundin Michelle seinen zweiten Sohn. Rihanna hat erst im Juni Saudi-Milliardär Hassan Janeel vor die Tür gesetzt.

Stattdessen erwarten - oder erhoffen - sich die Fans viel von der Gitarre, die mit im Bild ist.

Kubas Medien wissen mehr

Die beiden sollen zur Zeit gemeinsam in Kuba vor der Kamera stehen. Auf der internationalen Moviedatabase "imdb" ist das zwar noch nicht vermerkt, aber die Medien in Kuba pfeiffen schon von den Dächern, dass Donald und Riri in Havanna und Umgebung den Film "Guava Island" drehen.

Zusammenarbeit für Ball

Auffällig ist, dass weder Rihanna noch Glover den Schnappschuss auf ihren jeweiligen Social Media Accounts geteilt haben. Stattdessen verkündet Riri auf Instagram, dass Donald auf dem von ihr ausgerichten "Diamond Ball" auftreten wird.

Gleichzeitig hat Rihanna aber erst vor wenigen Wochen in der "Graham Norton"-Show zugegeben, an einem neuen Album zu arbeiten. Eine Kollaboration mit Childish Gambino ist also nicht weit hergeholt.

(lam)