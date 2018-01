Rita Ora teasert "Fifty Shades Freed"-Song

Liam Payne und Rita Ora teasern den Song zum dritten Teil von "Fifty Shades of Grey" auf Instagram. In dem Video ist zu sehen, wie die beiden, im Tonstudio singen. Der Song hat den Titel "For You". Am Freitag, den 5. Jänner erscheint die neue Single.

"Fifty Shades of Grey: Befreite Lust" kommt übrigens am Valentinstag, den 8. Februar in die österreichischen Kinos. Gute Nachricht für alle Zuseher, denen die bisherigen "Fifty Shades of Grey"-Filme zu zahm waren: Laut neuem Trailer bekommt Teil drei ein R-Rating, also keine Jugendfreigabe.

(red)