Rocker Andrew WK zahlt Strafzettel für Fan

"Ich fuhr ganz normal auf dem M$ als plötzlich die neue Single von Andrew WK im Radio lief. Jetzt habe ich einen Strafzettel wegen überhöhter Geschwindigkeit. Das war es total wert", schrieb Luke Mitchell auf Twitter.

Casually driving down the M4 and @AndrewWK new single comes on @DanielPCarter @Radio1RockShow and now I have a speeding ticket. Totally worth it.

Der Sänger meldete sich daraufhin ebenfalls auf Twitter zu Wort. Als er erfuhr, dass Luke für das schnelle Fahren 100 Pfund zahlen muss, bot er ihm an, das Bußgeld zu übernehmen. "Ich war für die schallende Party-Power verantwortlich, die deine Geschwindigkeit verursacht hat", so der 38-Jährige.

LUKE: I would like to pay this speeding ticket for you. I was responsible for the sonic party power that caused you to speed.



I'll Direct Message you now to get your information. Please let me do this for you.