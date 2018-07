Rolling Stones in Prag: "Ich will mein Geld zurück"

Keine Angst, Mick Jagger und Co. von den Rolling Stones haben’s noch drauf! Gleich die erste Nummer bei ihrem Auftritt in Prag – „Street Fighting Man“ – zündete. Beim Dylan-Cover „Like A Rolling Stone“ sangen (fast) alle 50.000 Besucher des Flugplatz Prag-Letňany – darunter auch viele Österreicher – Mittwochabend mit. „Besser als in Spielberg“, schwärmte ein Wiener Fan mit glänzenden Augen.

Für wenig „Satisfaction“ sorgte aber hingegen das Bezahlsystem: Vor dem Bierkauf (tschechisches Pils um erfrischende 2,5 €) musste man den Chip am Eintrittsband mit Barem aufladen – wie viele erst nach langem Anstehen vor dem Zapfhahn erfuhren. Und das Beste: Wer zu viel auf den Chip geladen hat, muss sich sein Retourgeld erarbeiten: Das gibt’s dann nämlich nur via Internetseite und Bekanntgabe der Bankdaten zurück …

Passend: Die rausgestreckte Zunge – Markenzeichen der Stones – auf dem ärgerlichen Bezahl-Chip am Eintrittsband.

(ck)