Sängerin Lys Assia mit 94 Jahren gestorben

Assia wurde im Jahr 1924 als Rosa Mina Schärer in der nördlichen Schweiz geboren. Nach einem kurzen Karriereversuch als Tänzerin wandte sie sich dem Singen zu. 1950 gelang ihr mit dem Lied "Oh mein Papa" ein großer Hit im gesamten deutschsprachigen Raum.

Für ihre Heimatland konnte sie im Jahr 1956 den allerersten Eurovision Song Contest, der in Lugano ausgetragen wurde, gewinnen.

Während ihrer ganzen Karriere blieb sie dem ESC treu verbunden. Auch in Wien war sie im Jahr 2015 zu Gast. Sie starb am Samstag im Alter von 94 Jahren in Zürich. Vom Song Contest Supervisor Jon Ola Sand abwärts gab es in der Song Contest Community unzählige Kondolenzbekundungen auf Twitter und Facebook.

Very sad news: Lys Assia, first winner of the Eurovision Song Contest, passed away. We will miss her. https://t.co/X270MtvCkH — Jon Ola Sand (@jonolasand) 24. März 2018

(baf)