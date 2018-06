Sagen die Toten Hosen ihr Nova-Rock-Konzert ab?

Schon am 7. Juni ließen es die Toten Hosen auf der Waldbühne in Berlin krachen. Etwas zu laut offenbar, denn Sänger Campino holte sich dabei einen Hörsturz. Der 55-Jährige fällt damit für das zweite Konzert (in derselben Location) aus. "Schweren Herzens" mussten die Toten Hosen den Auftritt absagen.

Via Facebook wandten sich die deutschen Punkrock-Urgesteine an ihre Fans. "Wir bemühen uns um einen Ersatztermin und werden diesen in der nächsten Woche vermelden können", hieß es in der Mitteilung. "Wie es weitergeht, geben wir sobald wie möglich bekannt."

Wie es weitergeht - das dürfte auch die österreichischen Fans der Band brennend interessieren. In weniger als einer Woche, am 14. Juni nämlich, sind die Toten Hosen als Headliner für das Nova Rock Festival gebucht. Hat sich Campino bis dahin nicht erholt, müssen sich die Veranstalter schleunigst um Ersatz bemühen.

(lfd)