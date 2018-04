Warum ist Sarahs neuer Song so erfolgreich?

Sarah Lombardi (25) auf Erfolgskurs! Die DSDS-Beauty feiert aktuell ihr musikalisches Comeback. Mit ihrer Single "Genau hier" verbucht die Mama des kleinen Alessio (2) nicht nur auf YouTube zahlreiche Klicks, sondern steigt in den deutschen iTunes-Charts sogar auf Platz eins ein. Aber was macht das Lied so beliebt?

Neben dem neuen Style und Sound könnte auch die Sprache Indikator für den Erfolg sein: "Ich glaube, dass ich auf Deutsch die Emotionen noch einmal viel besser transportieren kann und dass man mir noch mal viel mehr zuhören kann", erklärt die Noch-Ehefrau von Pietro (25).

TV-Serie auf RTL II

Gleichzeitig mit dem Release des Albums startet auf dem Sender RTL II die gleichnamige TV-Doku-Serie, in der Sarah bei ihrem Neuanfang von Kameras begleitet wird.

Sarah Lombardi

