Sasha veröffentlicht erstes deutschsprachiges Album

Am 13. April kommt Sashas Platte "Schlüsselkind" auf den Markt.

Einen Vorgeschmack darauf gibt es bereits mit der Single "Du fängst mich ein", die am Freitag (23. Februar) erschienen ist.

"Deutsch zu singen bedeutete, dass ich eine Verbindung brauchte zu den Liedern, die ich singe. Ich schrieb ganz konkrete Songs über Situationen, die mich tatsächlich beschäftigen. Und irgendwann merkte ich: Das bin ja ich, der da erzählt und singt", erklärt Sasha, der mit Hits wie "If You Believe", "I Feel Lonely", "Lucky Day" und "Hide & Seek" große Charterfolge feierte, seinen neuen musikalischen Ansatz in einem Statement.

Seine erste deutschsprachige Single beschreibt der Künstler als emotionale Liebeserklärung an seine Frau: "Der Song ist sehr autobiographisch. Ich habe ihn für meine Frau Julia geschrieben, und ich beschreibe darin eine Liebe, die nicht selbstverständlich ist, die aber unbedingt besungen werden will."

14 Songs wird das neue Album enthalten. Im Laufe seiner Karriere veröffentlichte Sasha bereits acht Alben und erzielte mit seinen Plattenverkäufen im In- und Ausland 17 Mal Gold- und sechsmal Platin-Status. Seit 2002 verfolgt der 46-Jährige zudem ein Rockabilly-Projekt mit Dick Brave and the Backbeats.

(red)