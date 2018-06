Schlagerstar beendet Arbeit mit Dieter Bohlen

Seit ihrem 6. Platz bei "Deutschland sucht den Superstar" im Jahr 2006 arbeitete die 29-Jährige mit Dieter Bohlen als Produzent zusammen. Sechs Alben sind dabei entstanden. Doch mit der aktuellen Platte "Sorgenfrei", die am 1. Juni veröffentlicht worden ist, kam der Ärger ins Haus.

Denn Dieter Bohlen soll der Sängerin zwei alten Songs, die er gemeinsam mit anderen Künstlern schon einmal herausgebracht hatte, als neu verkauft haben. Erst im Nachhinein habe sie davon erfahren. "Mit dem Herz duch die Wand" heißt einer der beiden Titel, der schon von Vanessa Mai veröffentlicht wurde.

"Ich bin stinksauer auf Dieter und schwer enttäuscht. Er meinte im Studio zu mir, den Song hätte Mai abgelehnt. Sie hätte nur ein Demo aufgenommen, das nie veröffentlicht wurde", sagte Zimmermann gegenüber der "Bild"-Zeitung. Beim zweiten Song handelt es sich um "Heute Nacht da feiern wir", der vor über zwanzig Jahren von Touché gesungen wurde.

"Ich werde dafür sogar von einigen Fans beschimpft. Ich dachte, der Song wäre neu", ärgert sich die 29-Jährige auch darüber. Der Poptitan rechtfertigt sich: "Touché haben diese Nummer in Englisch vor 20 Jahren gesungen. Ich hielt es für eine gute Idee, diesen Song mal in Deutsch zu machen. Ich habe mit Vanessa Mai auch einen Song von Touché von vor 20 Jahren gemacht und es wurde ihr größter Hit: 'Ich sterb für dich'. Es ist die gleiche Melodie, aber ein völlig neuer Text und ein neues Arrangement".

In der "Bild" wird er auch zum Ende der Zusammenarbeit zitiert: "Wenn zwischen Künstler und Produzent so wenig Vertrauen besteht, ist es besser, beide gehen getrennte Wege". Es scheint, als wäre das letzte Wort in der Angelegenheit noch nicht gesprochen.







(baf)