Remixer zieht Rede von Kurz durch den Kakao

Der österreichische Youtube-Remixer Kurt Razelli hat wieder zugeschlagen! Der geheimnisumwitterte Musikproduzent, der mit Vorliebe Zitate aus Reality-Dokus und Politiker-Sprüche zu eingängigen Hits verwurschtelt, hat sich erstmals Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) als Interpret auserwählt.

Vorlage für den Ohrwurm "Kurz In A World" ist eine Rede von Kurz vor der UNO-Generalversammlung in New York im vergangenen Jahr. Damals war er noch Außenminister. Das Englisch des ÖVP-Chefs harmoniert perfekt mit dem geschmeidigen Beat, den Razelli darunterlegt. Ein neuer Ohrwurm ist geboren.

Auch Kurz-Vorgänger Mitterlehner bereits Razelli-Star

Kurz ist nicht der erste ÖVP-Chef, der Star eines Razelli-Remixes wurde. Im vergangenen Sommer gelang ihm mit dem Song Mitterlehner-Song "Django" ein Internet-Hit, den sogar der dort auftauchende Ex-ÖVP-Chef und Kurz-Vorgänger Reinhold Mitterlehner auf Facebook teilte.





