Sechs Songs, die von Wien inspiriert worden sind

Wien galt in früheren Zeiten als musikalischer Nabel der Welt. Unsterbliche Musik wurde hier von Meistern wie August Lanner, Johann Strauss Vater und Sohn, Johann Schrammel und unzähligen mehr geschrieben. Haydn, Mozart und Beethoven definierten zu ihrer Zeit die sogenannte "Wiener Klassik". In moderneren Jahren inspirierte und inspiriert Wien weiterhin Musiker, sich mit der Stadt lyrisch und musikalisch zu befassen. "Heute.at" hat sechs Beispiele hierfür.

Wien, Nur Du allein!



Vor knapp einhundert Jahren setzte Rudolf Sieczynski, Sohn polnischer Einwanderer, seiner Heimatstadt Wien mit seinem komponierten Opus "Wien, Stadt meiner Träume" ein Denkmal für die Ewigkeit und machte damit sich und das Wienerlied weltbekannt, als der Titel in mehrere Sprachen übersetzt wurde. Auf einen Schlag war Wien wieder in anderen europäischen Metropolen wie London oder Paris in aller Munde.

Rainhard Fendrich - Für Immer A Wiener



Auch wenn man schon lange nicht mehr da ist, bleibt man der Stadt, die einem beim Aufwachsen geprägt hat, im Herzen und vor allem im Gemüt treu verbunden. Es braucht vielleicht die notwendige Reife und Lebenserfahrung, um diese Erkenntnis zu machen, dass man für immer ein Wiener ist. Rainhard Fendrich hat den Song mit über 60 Jahren veröffentlicht.

Falco - Vienna Calling



Die Liebeserklärung Hansi Hölzls an seine Stadt ist wohl eine der bekanntesten Songs mit Wien-Bezug. Kein anderer Musiker hat die Musikszene Österreichs in den Achzigern mehr und nachhaltiger geprägt als Falco. Ebenso hat ihn das Leben in Wien geprägt. Neben "Vienna Calling" zählt auch "Ganz Wien", ein Stück, das sich dem Drogenkonsum der Hauptstadt widmete, zu jenen Songs, die er für Wien geschrieben hat.

HipHopCollabo - Ich Bin Wien



Dass Wien auch im neuen Jahrtausend nichts von seiner Kosmopolität verloren hat und künstlerisch vom Dasein als "Schmelztigel" profitiert, zeigt der Rap-Track "Ich bin Wien". Zahlreiche Künstler der großen Wiener Szene verarbeiten in der Nummer ihre Eindrücke vom täglichen Leben in der Stadt an der Donau. Die dabei vorgetragenen Sichtweisen haben alle einen gemeinsamen Nenner - das Wien eine leiwande Stadt ist.

STS -Fürstenfeld



Nicht jeder fühlt sich wohl in Wien. Speziell bei Leuten aus den ländlicheren Gebieten hinterläßt der Großstadt-Dschungel einen beängstigenden Eindruck, der einem das Wieder-Heim-Fahren nicht schwerfallen lässt. Auch wenn der Song der drei Oststeirer von STS "Fürstenfeld" heißt, geht es in dem Lied eigentlich um Wien und genau dieses Gefühl der Ablehnung, das manche "Zuagraste" in der Millionenstadt verspüren. Da will man am liebsten gleich wieder die Koffer packen und nach Fürstenfeld oder sonstwohin retour fahren.

Droogieboyz - Wien



"Was du wert bist, merk i wenn i furt wor", rappt Guilty in der musikalischen Liebeserklärung der Droogieboy an jene Stadt, die ihn und seinen Bandkollegen Richy ihr ganzes Leben lang begleitet hat. Im Text werden viele vermeintliche Kleinigkeiten aufgelistet, die man oft als Selbstverständlichkeit ansieht und dadurch nicht mehr so zu schätzen weiß. Dabei sind es diese Kleinigkeiten, deren Summe den Charme und das Flair Wiens ausmachen. Deswegen bleibt jeder, der das erkennt "bis zum Ende dei Gfrast".



