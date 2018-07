Seeed machen nach Tod von Sänger weiter Musik

Nachdem sich der erste Schock über den tragischen Tod des Musikers gelegt hat, meldete sich am Donnerstag Bankollege Frank Dellé zu Wort. Er bedankte sich im Namen von Seeed für die Anteilnahme und den Respekt, den Fans der Band in der dunklen Stunde entgegengebracht haben.

In dem kurzen Videoclip macht er dem Seeed-Anhang Hoffnung, dass es mit der Band weitergeht. "Es muss allerdings weitergehen", sagt er und das sei "auch in seinem Sinne". Momentan machte man sich Gedanken "wie und in welcher Form, weil klar ist, dass wir spielen werden".

Am 1. Dezember 2019 sollen Seeed in der Wiener Stadthalle gastieren. Klingt so, als würde das Konzert trotz des Schicksalsschlages tatsächlich stattfinden.

