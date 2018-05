So klingt der neue Song von Selena Gomez

Fans dürfen sich freuen: Es gibt wieder neue Musik von Popstar Selena Gomez! Es handelt sich dabei um die Single "Back To You" – der Titelsong zur zweiten Staffel der Jugendserie "Tote Mädchen lügen nicht", die am 18. Mai bei Netflix startet. Auf YouTube wurde ein passendes Lyric-Video mit Szenen aus der Serie veröffentlicht.

Für Selena hat der Song eine ganz besondere Bedeutung, wie sie im Interview mit "Beats 1" bestätigte: "Dieser Song ist etwas ganz Besonderes. Ich wollte, dass er eine wunderschöne Message hat, aber in einer sehr komplizierten Art und Weise …"

Ist der Song ihrem Ex Justin Bieber gewidmet?

Fans vermuten, dass Selena in "Back To You" die Trennung von ihrer Jugendliebe Justin Bieber verarbeitet. Im Text heißt es nämlich: "Ich will dich halten, wenn ich es eigentlich nicht sollte und neben jemand anderem liege / Du bist in einem Kopf verankert und ich bekomme dich einfach nicht raus / Wenn ich es doch nur noch einmal tun könnte / Ich weiß, ich würde wieder zu dir zurückkommen / Jeder weiß, dass das zwischen uns noch lange nicht vorbei ist".

Hier das Lyric-Video zu "Back To You"



(red)