Sensation! Grup Tekkan feiern ihr Comeback

Im März 2006 eroberte die Band "Grup Tekkan" mit dem Song "Wo bist du, mein Sonnenlicht" die Charts. In Österreich schaffte es das Trio bis auf Platz 20 Hitliste, in Deutschland kratzten sie damals sogar an den Top 10.

Mit ihrem selbstgedrehten Video, das innerhalb kürzester Zeit im Netz viral ging, und ihrem eigenwilligen Gesang sang sich die Band in die Herzen vieler Musikfreunde.

Um Ismail, Fatih und Selcuk entwickelte sich dabei nach nur kurzer Zeit ein regelrechter Hype, den viele Experten und Musikproduzenten nicht recht verstehen wollten.

"Ohrwurmcharakter"

Der Hit "Wo bist du, mein Sonnenlicht" zeichnete sich dabei weniger durch die gesangliche Qualität der Band aus, sondern hatte vor allem eines: "Ohrwurmcharakter".

Doch nach ihrem Riesenerfolg wurde es still um das Trio und die Band verschwand von der Bild- und Ohrfläche. "Damals aufzuhören, grad' wo der Hype da ist, ist schon bisschen schräg, also der, wo das mal genossen hat, weiß: Das ist was Gutes!", erklärt Ismail in einem Interview mit "Promiflash".

Rückkehr am 3. August

Der Grund für ihre Abwesenheit war nicht etwa, dass sie keine Musik mehr machen wollten, sondern daran, dass sie sich in "gewissen Sachen" nicht mehr mit der Plattenfirma einig waren. Daher hätte man die Musik erstmal auf Eis gelegt.

Zwölf Jahre später will es "Grup Tekkan" aber noch einmal wissen und kehrt sensationell auf die Musikbühne zurück. Das Datum ihres Comebacks steht bereits fest: Am 3. August soll es soweit sein.

An diesem Datum erscheint nämlich ihre neue Single "Ohne Dich". Musikalisch wird den Fans dabei wieder einiges geboten - wie eben bereits bei "Wo bist du, mein Sonnenlicht".

