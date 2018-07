Serbische Selena Gomez liefert neuen Ohrwurm

Mit Selena Gomez wird die in Novi Sad geborene Marija Žeželj oft verglichen. Die Ähnlichkeiten mit dem amerikanischen Superstar sind nicht nur rein optischer Natur, auch musikalisch wandelt die 18-jährige Serbin in den Fußstapfen der weltberühmten Sängerin.

Marija hat perfekten Radiopop im Repertoire, der sich durch große Ohrwurm-Qualität auszeichnet. Produziert werden die Songs vom österreichischen Produzenten-Duo "popmaché".

"Dance Like Nobody's Watching" sammelte auf YouTube über 15 Millionen Klicks, der neue Clip "All the Girls" (am 18. Juli 2018 veröffentlicht) hat ebenfalls das Zeug dazu. Hier noch einmal der erste Hit zum Nachhören:

