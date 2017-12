Shakira-Tour erneut verschoben: Die Termine

Bereits am 8. November 2017 hätte die "El Dorado World Tour" von Shakira los gehen sollen, dann bekam die Chantaje-Sängerin Stimmbandprobleme und verschob die Konzerte in Europa und Nordamerika.

Anfang November hieß es noch, sie habe sich beim Üben für die Tour überanstrengte und hoffe, mit dem Konzert am 10. November in Paris ihre Konzertserie beginnen zu können.

Doch statt einer kleinen Überanstrengung dürfte mit Shakiras Stimme Gröberes nicht in Ordnung gewesen sein.

Die langersehnten Konzerte haben jetzt einen neuen Termin, doch begonnen wird mit über einem halben Jahr Verzögerung.

Die 40-Jährige bedankte sich auf Instagram für all die Gebete und Unterstützung ihrer Fans und entschuldigt sich erneut für die Verschiebung.

Wien nicht dabei: Hier tritt Shakira in Österreich-Nähe auf

Nach Wien kommt Shakira im Rahmen der "El Dorado World Tour" nicht. Die nähesten Veranstaltungsorte sind München (17. Juni), Zürich (22. Juni) und Mailand (21. Juni).

Alle neuen Termine der "El Dorado World Tour":

Europa

5. Juni 2018 Köln, Deutschland Lanxess Arena

7. Juni 2018 Antwerpen, Belgien Sportpaleis

9. Juni 2018 Amsterdam, Niederlande Ziggo Dome

13. Juni 2018 Paris, Frankreich, AccorHotels Arena

14. Juni 2018 Paris, Frankreich, AccorHotels Arena

17. Juni 2018 München, Deutschland, Olympiahalle

19. Juni 2018 Luxemburg, Luxemburg, Rockhal

21. Juni 2018 Mailand, Italien, Mediolanum Forum

22. Juni 2018 Zürich, Schweiz, Hallenstadion

25. Juni 2018 Montpellier, Frankreich, Park&Suites Arena

28. Juni 2018 Lissabon, Portugal, Altice Arena

30. Juni 2018 Bilbao, Spanien, Bilbao Exhibition

1. Juli 2018, La Coruña, Spanien Coliseum de Coruña

3. Juli 2018 Madrid, Spanien, WiZink Center

6. Juli 2018 Barcelona, Spanien, Palau Sant Jordi

7. Juli 2018 Barcelona, Spanien, Palau Sant Jordi

Nordamerika

3. August 2018 Chicago, United Center

4. August 2018 Detroit, Little Caesars Arena

7. August 2018 Toronto, Air Canada Centre

8. August 2018 Montreal, Bell Centre

10. August 2018 New York, Madison Square Garden

11. August 2018 Washington DC, Capital One Arena

14. August 2018 Orlando, Amway Center

15. August 2018 Sunrise, BB&T Center

17. August 2018 Miami, AmericanAirlines Arena

18. August 2018 Miami, AmericanAirlines Arena

21. August 2018 Dallas, American Airlines Center

22. August 2018 Houston, Toyota Center

24. August 2018 San Antonio, AT&T Center

26. August 2018 Phoenix, Talking Stick Resort Arena

28. August 2018 Los Angeles, The Forum

31. August 2018 Anaheim, Honda Center

1. September 2018 Las Vegas, MGM Garden Arena

5. September 2018 San Diego, Valley View Casino Center

6. September 2018 San Jose, SAP Center

