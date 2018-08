Sind das die "nervigsten" Sommerhits aller Zeiten?

Sommerhits sind ein ganz besonderes Phänomen in der Musikwelt. Wie aus dem Nichts tönen sie jedes Jahr pünktlich zu Beginn der schönsten Jahreszeit aus allen nur erdenklichen Lautsprechern, nur um danach Ende August wieder von der Bildfläche zu verschwinden.

Für die Protagonisten bleibt es meistens bei dem einen Hit, mit dem sie allerdings im Idealfall ausgesorgt haben. "heute.at" hat für Sie die zehn nervigsten Sommerhits der letzten Jahre gesammelt.

Nervig oder geil?

Obwohl, "nervig" ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Vielleicht gehört ihr ja auch zu der Vielzahl von Menschen, die sich von den jährlich wiederkehrenden Sommerhits und ihrem "Gute Laune"-Potential aunstecken lassen. Denn irgendwo müssen ja die vielen Leute herkommen, die Songs wie "Macarena", "Dragostea Di Tei" oder "Mambo Nr. 5" an die Chart-Spitzen hieven.

Der Text ist bei den meisten Songs reine Nebensache. Hauptsache, er lässt sich halbwegs leicht mitträllern. Ansonsten würde es wohl kein Song mit portugiesischem oder rumänischem Text schaffen, sich in die Gehörgänge sämtlicher Sozial- und Bildungsschichten zu fräsen.

So ganz lässt sich das Phänomen "Sommerhit" nicht erklären. Sie entstehen zumeist "unfreiwillig", sind oft "sinnbefreit" und folgen auch sonst nicht unbedingt den Regeln des Musik-Business, wie die folgenden zehn nervigsten, tollsten, einprägsamsten, unnötigsten,... Sommerhits aller Zeiten beweisen.

Die Attribute, die man ihnen verleihen mag, hängen immer vom Hörer ab. Deshalb wird die Liste auch ohne jegliche Kommentare oder Anmerkungen präsentiert. Die Songs sprechen ohnehin für sich selber.

Einfach weiterklicken, dann gibt's die zehn Songs der Reihe nach auf die Ohren...

10. Las Ketchup - The Ketchup Song



9. O-Zone - Dragostea Din Tei



8. Lou Bega - Mambo Nr. 5



7. Inner Circle - Sweat



6. Bellini - Samba Di Janeiro



5. Los Del Rio - Macarena



4. Mr. President - Coco Jambo



3. Eiffel 65 - Blue



2. Venga Boys - We're Going To Ibiza



1. Michel Teló - Ai Se Eu Te Pego (Nossa, Nossa)



