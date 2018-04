Singender Priester begeistert in Castingshow

Mit seiner gefühlvollen Darbietung des Leonard Cohen-Hits "Hallelujah" während einer Trauerfeier machte sich der katholische Priester über Nacht zum Weltstar. Überall auf der Welt sorgte das Video seines Auftritts für Gänsehaut und glasige Augen.

Nun meldet sich der 64-Jährige zurück im Rampenlicht, Am Wochenende trat er bei "Britain's Got Talent" vor die Jury, um dort den REM-Song "Everybody Hurts" zu singen. Erneut verzauberte er mit seiner Stimme das Publikum und erntete Standing Ovations.

Auch von der Jury wurde der Priester mit der Engelsstimme mit Lob überschüttet und mit drei mal "Ja" in die nächste Runde weitergeschickt.





(baf)