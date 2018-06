Sir Paul McCartney feierte mit James Corden im Pub

Die mittlerweile 76-jährige Legende führte seine Gastgeber in einem "Carpool Karaoke"-Special durch Liverpool, die Heimatstadt der Beatles. Sie besuchten dabei die Penny Lane und das typisch englische Ziegelstein-Haus, in dem Paul aufgewachsen ist. Dazwischen plauderte Paul aus dem Nähkästchen und erzählte Anekdoten aus den frühen Tagen der Beatles. Überall wo die beiden auftauchten wurden sie binnen Minuten von einer Menschentraube belagert.

Natürlich wurde während der Autofahrten durch die nordenglische Metropole auch gesungen. Neben Beatles-Klassikern wie dem augenscheinlichen "Drive My Car", "Penny Lane", "A Hard Days Night", "Obladi Oblada" und "Hey Jude" auch ein brandneuer Song von McCartney, der am 7. September ein neues Album veröffentlicht.

Pub-Gig in Liverpool

Bei "Let it Be" flossen Tränen über die Wangen von James Corden, der dadurch an seinen Großvater erinnert wurde.

Am Ende der Sendung spielte "Macca" in einem kleinen Pub in Liverpool ein Überraschungskonzert für ein paar glückliche Einheimische.

Im Netz wird die Episode mit Paul McCartney als das beste "Carpool Karaoke" aller Zeiten gefeiert. Ein Muss für jeden Beatles-Fan.

Paul McCartney

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(baf)