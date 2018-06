Sir Paul McCartney lässt zwei neue Songs hören

Auf seinen offiziellen Social Media-Accounts hat der 76-Jährige das Album "Egypt Station" am Mittwoch angekündigt. Mehrere Fotos zeigen bunte Kollagen, auf denen auch die Pyramiden von Gizeh zu sehen sind.



Die Platte, auf der auch die beiden Singles "I Don't Know" und "Come On To Me" zu hören sein werden, soll am 7. September erscheinen. Videos zu beiden Singles wurden ebenfalls am Mittwoch veröffentlicht.

Zuletzt beglückte "Macca", wie die lebende Legende liebevoll von Fans genannt wird, die Welt im Jahr 2013 mit neuer Musik.

(baf)