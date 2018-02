Smashing Pumpkins: Erste Tour seit 18 Jahren

Fans werden die Mädchen (ganz unten) sofort wiedererkennen: Mit den Cover-Girls des Albums "Siames Dream" aus dem Jahr 1993, inzwischen natürlich 25 Jahre älter, verkünden die Smashing Pumpkins die frohe Botschaft: Es wird wieder eine Tour geben. Die erste in dieser Besetzung seit der (zwischenzeitlichen) Auflösung der Band im Jahr 2000.

Bassistin Wretzky über Corgan: "Gehirntumor"

Die Originalbesetzung ist fast komplett vertreten. Billy Corgan, James Iha und Jimmy Chamberlin touren ab dem Sommer. Nicht dabei ist Bassistin D'Arcy Wretzky. Sie diagnostizierte Billy Corgan erst vor wenigen Tagen einen Gehirntumor, das Verhältnis der beiden war noch nie gut, jetzt dürfte die Stimmung einen Tiefpunkt erreich haben.

Pumpkins spielen Nummern der ersten fünf Alben

D'Arcy Wretzky wirft Corgan unter anderem Geldgier vor. Während er sich jahrelang geweigert habe alte Nummern zu spielen und Fans, die diese verlangten sogar verhöhnte, sollen auf der anstehenden "Shiny And Oh So Bright"-Tour ausschließlich Nummern von den ersten fünf Alben der Band "Gish", "Siamese Dream", "Mellon Collie and the Infinite Sadness", "Adore" und "Machina/The Machines of God" gespielt werden. Wer den Part von Wretzky übernehmen soll, steht noch nicht fest.

Das erste Konzert wird die Band am 12. Juli in Glendale, Arizona spielen. Enden wird die Tour nach Stopps in 16 Städten am 7. September. Dazwischen gibt es auch Auftritte in riesigen Venues wie dem Madison Square Garden in New York.

Billy Corgan zeigte sich im Vorfeld euphorisch: "Diese Show und die Bühne wird anders sein als alles, was wir bisher gemacht haben. Auch die Songs werden anders sein als alles, was wir je gespielt haben. Das soll eine Chance für einen neuen Anfang sein und wir wollen ihn mit einem großen Knall einleiten."

Der Vorverkauf für die Konzerte in den USA und Kanada startet am 23. Februar.

(lam)