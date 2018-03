So toll klingt Österreichs Beitrag zum Song Contest

'"Nobody but You" heißt der Titel, den der gebürtige Linzer Cesar Sampson beim Eurovision Song Contest 2018 in Lissabon vortragen wird. Am 8. Mai geht er damit im ersten Halbfinale für Österreich ins Rennen.

Bei der coolen R’n’B-Pop-Ballade wird Cesar von einem Chor begleitet. "Der Song des super professionellen Interpreten bleibt sofort im Ohr", so "Heute"-Redakteurin Manuela Tiefnig, die den Song vorab hören durfte.

"Damit abkacken?"

Cesar selbst vergleicht den Song mit "Wein, Weib und Gesang", denn "Liebe und Musik gehören einfach zusammen". Zur Nummer selbst wird "jeder gewisse Assoziationen haben, die möchte ich nicht zerstreuen", so Sampson im "Heute"-Talk.

Ob's der Song ins Finale (12.5.) schafft? Die Chancen stehen gut, auch, weil der Sänger selbstbewusst meint: "Das geht, dass wir mit dem Song abkacken?" Na, wir hoffen nicht!

"Will nicht gewinnen, weil der Rest schwach ist"

Die teilnehmenden Länder veröffentlichen nach und nach ihre Lieder, der allgemeine Tenor zu den bis jetzt schon feststehenden Songs: ernüchternd. "Das habe ich auch schon gehört. Ich hoffe, dass noch ein paar gute andere Songs gibt - denn ich möchte nicht gewinnen, nur weil der Rest so schlecht ist."

Premiere auf Ö3

Die Allgemeinheit muss sich allerdings noch ein bisschen gedulden, ehe man "Nobody but You" lauschen darf. Am Freitag gibt es im Ö3-Wecker um 7.10 Uhr die Weltpremiere.

(baf)