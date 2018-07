So verarbeitet Daniele Prügel-Eklat mit Ex

Daniele Negroni (22) verarbeitet seinen Trennungsschmerz in neuer Musik!

Vor wenigen Wochen sorgte der ehemalige DSDS-Star und YouTuberin Tina Neumann für heftige Schlagzeilen: Nach einem anscheinend gewaltsamen Streit beendete die 16-Jährige die Beziehung zu dem Sänger.

"Tausende Lieder"

Nach dem unangenehmen Liebes-Aus fand Daniele jetzt ein Ventil für seine Gefühle: Im Clip zu "Tausende Lieder" lässt er seinen Emotionen freien Lauf, wie das Video zum Lovesong jetzt beweist.

Wie "heute.at" berichtete, wurde die Polizei in der Nacht auf den 23. Juni in das Berliner Hotel Intercontinental beordert, weil sich der ehemalige "DSDS"-Kandidat Daniele Negroni und seine Austro-Freundin Tina Neumann heftig gestritten hatten.

Daniele Negroni und Tina Neumann

Dabei soll es auch zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. "Ich hoffe alle frauenschläger dieser Welt bekommen das Karma das sie verdient haben" [sic!]", so die 16-Jährige wenige Tage später in einer Instagram-Story.

"Habe Tina nicht geschlagen"

Der Ex-"DSDS"-Sänger bestreitet dies vehehemt: "Ich habe Tina nicht geschlagen, so viel steht fest", so Negroni gegenüber der "Bild"-Zeitung. "Vor dem Hotel hat Tina mich angeschrien und hat mir eine Backpfeife gegeben. In unserem Hotelzimmer ist der Streit dann weiter eskaliert. Sie hat mich heftigst beleidigt und wurde auch handgreiflich.", erzählt er.

Das Pärchen soll sich jedenfalls wegen Körperverletzung gegenseitig angezeigt haben.

