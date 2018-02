Song Contest - Er soll es für Deutschland richten

Die letzten drei Jahre waren für Deutschland beim Eurovision Song Contest nicht gerade erfolgreich. 2015 und 2016 landete man auf dem letzten, vergangenes Jahr auf dem vorletzten Platz.

Das soll sich heuer in Lissabon wieder ändern. Und zwar mit dem 27-jährigen Michael Schulte. Der Sänger gewann am Donnerstag den Vorentscheid in der ARD.

Ed Sheeran-Kopie?

Der rotehaarige Lockenkopf konnte mit der Klavierballade "You Let Me Walk Alone", die schwer an Ed Sheeran erinnert, beim Publikum, beim Expertenpanel und bei der Jury, deren Stimmen zu je einem Drittel zählten, voll punkten.

Durch seinen YouTube-Kanal sowie der Teilnahme bei "The Voice of Germany" ist Schulte, der aus Buxtehude stammt, schon einem größeren Publikum bekannt gewesen.

Cesar Sampson

Österreich schickt heuer Cesar Sampson ins Rennen. Der Song, mit dem der Linzer Mitte Mai in Lissabon antritt, wird in den nächsten Wochen präsentiert.

