Song Contest: Heimische Sänger, die total versagten

Den Siegen von Udo Jürgens und Conchita Wurst stehen zahlreiche traurige Niederlagen und Momente der Schmach gegenüber. Drei Mal erhielten die heimischen Vertreter sogar überhaupt keinen Punkt der internationalen Fachjury.

"heute.at" hat sieben Auftritte beim ESC herausgesucht, auf die man rückblickend auch hätte verzichten können.

61 Mal fand der Eurovision Song Contest bislang statt. In der langen Geschichte sang sich Österreich mit Udo Jürgens und Conchita Wurst erst zwei Mal an die Spitze. Der im Dezember 2014 verstorbene Jürgens war es auch, der mit Platz 4 im Jahr 1965 das zweitbeste Ergebnis lieferte.

Bei insgesamt 49 Teilnahmen sprangen für Österreich 30 Mal nur Plätze in der unteren Tabellenhälfte heraus. Den letzten Platz holten heimische Interpreten gar acht Mal. Wir haben uns die sieben traurigsten Auftritte herausgesucht, um sie auf den im Folgenden noch einmal Revue passieren zu lassen.

Bob Martin - Wohin, kleines Pony?



"Wohin, kleines Pony wollen wir reiten?" fragte Bob Martin beim ersten ESC-Antritt Österreichs im Jahr 1957. Weit geritten wurde mit dem Gaul allerdings nicht. Von den damals in Frankfurt am Main auftretenden zehn Teilnehmern belegte er mit heißen drei Punkten den zehnten und damit letzten Platz.

Wilfried - Lisa Mona Lisa



Der irische Moderator kündigte Wilfried vor seinem Auftritt noch als "großen, alten Mann der österreichischen Popmusik an". Diese Charakterisierung dürfte ebenso wie der Song "Lisa Mona Lisa" keinen großen Eindruck auf die internationale Fachjury gemacht haben. Am Schluss gab es satte 0 Punkte.

Thomas Forstner - Venedig im Regen



1989 trällerte sich der blutjunge, dem damaligen Ideal entsprechend blondbemattete Thomas Forstner mit "Nur ein Lied" noch auf den hervorragenden fünften Platz, in Österreich schoss die Nummer an die Spitze der heimischen Hitparade. Zwei Jahre später kam er in Rom mit "Venedig im Regen" nicht ganz an die selbst gelegte Latte heran. 0 Punkte reichten nur für den letzten Platz.

Eric Papilaya - Get A Life - Get Alive



Eric Papilayas Auftritt vor einem überdimensionalen Red Ribbon dürfte den kühlen Finnen im Jahr 2007 eindeutig zu heiß gewesen sein. Mit vier Punkten für "Get A Life, Get Alive" fand sich der Ex-Starmaniac am Ende auf dem vorletzten Platz wieder.

Trackshittaz - Woki mit deim Popo



Die Welt war im Jahr 2012 noch nicht bereit für die Trackshittaz aus dem Mühlviertel. G-Neila und Manix brachten mit ihrem Track "Woki mit deim Popo" zwar halb Aserbaidschan zum Beben, doch mit mageren acht Punkten wurde das Duo schon im Halbfinale mittels schmerzhaftem Arschtritt auf dem letzten Platz aus dem Bewerb gekickt.

Natalia Kelly - Shine



Groß waren die Hoffnungen, die man hierzulande in die junge Nachwuchs-Sängerin Natália Kelly und ihren Titel "Shine" gesetzt hatte. Umso größer war dann die Enttäuschung, als der Weg schon im Semifinale zu Ende war. Es gab im schwedischen Malmö zwar 27 Punkte, doch die reichten nur für Rang 14 im Halbfinale.

The Makemakes - I'm Yours



Nach dem Sieg von Conchita Wurst im Jahr 2014 lag ganz Österreich im Song Contest Fieber. Die Makemakes sollten in der Wiener Stadthalle als Titelverteidiger eine gute Figur machen. Trotz brennendem Klavier verhalte der Song "I'm Yours" ungehört. Kein einziger Punkt landete auf dem Konto des sympathischen Trios. Einziger, aber umso schönerer Trost - Deutschland erhielt ebenfalls genau keinen einzigen Punkt.

