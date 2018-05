Song Contest: Das sind die ersten 10 Finalisten

Kurz nach elf Uhr abends wurden nach langer Warterei und noch längeren Wiederholungen aller Auftritte endlich die zehn Länder bekanntgegeben, die am 12. Mai im Rahmen des großen Finales noch einmal beim Song Contest auftreten dürfen.

Österreichs Hoffnungsträger Cesár Sampson wurde dabei gleich als erster Finalist genannt. Die große Freude darüber stand dem gebürtigen Linzer ins strahlende Gesicht geschrieben. Neben Sampson schafften es auch zahlreiche weitere Fan-Favoriten wie Israels Netta, Finnlands Saara Aalto und Eleni Foureira aus Zypern ins Finale.

"Big 5" und Portugal

Aber auch ein paar Überraschungen gab es an diesem Abend. Griechenland stand so wie die Schweiz ebenfalls hoch im Kurs, doch beide mussten sich aus dem Wettbewerb verabschieden.

Schon vorher fix im Finale waren die "Big 5" Italien, Deutschland, Spanien, Frankreich sowie Großbritannien und Gastgeberland Portugal. Das große Finale steigt am Samstag, den 12. Mai 2018, ab 21 Uhr.

Österreich - Cesár Sampson - Nobody Like You



Estland - Elina Nechayeva - La Forza



Zypern - Eleni Foureira - Fuego



Litauen - Ieva Zasimauskaite - When We're Old



Israel - Netta - Toy



Tschechien - Mikolas Josef - Lie To Me



Bulgarien - Equinox - Bones



Albanien - Eugent Bushpepa



Finnland - Saara Aalto - Monsters



Irland - Ryan O'Shaughnessy - Together



(baf)