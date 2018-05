Cesár Sampson startet im ESC-Finale mit Nummer 5

Nach dem zweiten Halbfinale, bei dem die letzten zehn Finaltickets vergeben worden sind, wurde noch in der Nacht auf Freitag die Startreihenfolge für das große Finale festgelegt.

Cesár Sampson, der sich bereits am Dienstag souverän für den Endspurt qualifizieren konnte, wird mit der frühen Nummer 5 ins Rennen gehen. Danach heißt es für den sympathischen Linzer nur mehr, Füßen hochlegen und abwarten.

Ob der Startplatz so weit vorne im Teilnehmerfeld ein Vor- oder Nachteil ist, wird sich erst kurz nach Mitternacht zeigen. Das Publikumsvoting startet erst, nachdem der letzte Teilnehmer seinen Beitrag abgeliefert hat. Das wird am Samstag Italien mit Nummer 26 sein.

1. Ukraine - MELOVIN - Under The Ladder



2. Spanien - Amaia y Alfred - Tu Canción



3. Slowenien - Lea Sirk - Hvala, ne!



4. Litauen - Ieva Zasimauskaite - When We're Old



5. Österreich - Cesár Sampson - Nobody But You



6. Estland - Elina Nechayeva - La Forza



7. Norwegen - Alexander Rybak - That’s How You Write A Song



8. Portugal - Claudia Pascoal - O Jardim



9. Großbritannien - SuRie - Storm



10. Serbien - Sanja Ilić & Balkanika - Nova Deca



11. Deutschland - Michael Schulte - You Let Me Walk Alone



12. Albanien - Eugent Bushpepa



13. Frankreich - Madame Monsieur - Mercy



14. Tschechien - Mikolas Josef - Lie To Me



15. Dänemark - Rasmussen - Higher Ground



16. Australien - Jessica Mauboy - We Got Love



17. Finnland - Saara Aalto - Monsters



18. Bulgarien - Equinox - Bones



19. Moldawien - DoReDoS - My Lucky Day



20. Schweden - Benjamin Ingrosso - Dance You Off



21. Ungarn - AWS - Viszlát Nyár



22. Israel - Netta - Toy



23. Niederlande - Waylon - Outlaw In ‘Em



24. Irland - Ryan O'Shaughnessy - Together



25. Zypern - Eleni Foureira - Fuego



26. Italien - Ermal Meta e Fabrizio Moro - Non Mi Avete Fatto Niente



(baf)