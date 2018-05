Song Contest: Cesár Sampson singt im Finale

Zu Beginn recht leblos und verhalten, blühte Cesár Sampson gegen Ende seines Auftritts doch auf und spazierte locker flockig singend an den begeisterten Fans vorbei.

Outfitmäßig erinnerte Sampson an ein paar wandelnde Röntgenschürzen (danke Twitter!). Die Fans in der Halle haben ihn trotzdem abgefeiert.

Aber für das Finale hat es gereicht. Gleich als erster Finalteilnehmer wurde er bei der Entscheidung genannt.

The winners of the first #ESC2018 Semi-Final are: 🇦🇹 🇪🇪 🇨🇾 🇱🇹 🇮🇱 🇨🇿 🇧🇬 🇦🇱 🇫🇮 🇮🇪 #AllAboard pic.twitter.com/kufj4sVE6b