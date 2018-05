Cesár Sampson brutal am Gratulieren gehindert

Weit nach Mitternacht wurde von Samstag auf Sonntag der Eurovision Song Contest entschieden. In einer selten so spannenden Entscheidung setzte sich am Ende Netta aus Israel dank des Publikumsvotings durch.

Österreichs Teilnehmer Cesár Sampson, der nach der Vergabe der Jury-Punkte noch die Nase vorne hatte, wollte sich als fairer Verlierer zeigen und der 25-Jährigen gleich gratulieren.

Doch das passte einem ihrer Begleiter überhaupt nicht. Mit einem Griff ins Gesicht hinderte er Sampson daran, die Glückwünsche anzubringen (siehe Video oben)

ESC-Held Cesár Sampson

ESC 2018 - Cesár Sampson

Rund um die Uhr Security

Gegenüber der "Krone" lässt Cesár den Vorfall Revue passieren. "Die Siegerin hat rund um die Uhr Security mitgehabt aus irgendwelchen Gründen. Auch wenn sie auf die Toilette gegangen ist, haben die vor der Toilette auf sie gewartet".

Das brutale Wegdrücken fand er "schon sehr seltsam". "Naja, im Endeffekt hat es nichts mit ihr zu tun. Es hat sich dann der Produzent von Israel umgedreht und gesagt 'We love you'. Das ist dann okay, aber ich weiß nicht warum das sein muss", hakt er die unschöne Szene ab.

ESC-Siegerin Netta

ESC - Israel - Netta

(baf)