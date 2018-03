Stars covern die größten Hits von Sir Elton John

Über mehrere Jahrzehnte hinweg hat Elton John gemeinsam mit Songwriting-Partner Bernie Taupin unzählige Songs geschrieben. Viele davon gelten heute als Evergreens.

Auf dem am 6. April erscheinenden Album "Revamp - Reimagine The Songs of Elton John & Bernie Taupin" gibt es Hits wie "Tiny Dancer", "Candle In The Wind" und "Don't Go Breaking My Heart" nun als Neuinterpretationen von bekannten Künstlern zu hören.

Neben den bereits genannten covern auch die Queens of the Stone Age, Coldplay, Miley Cyrus und Florence + The Machine Songs aus der Feder des erfolgreichen Duos.

Am 1. und 2. Mai sowie am 3. Juli ist Elton John im Rahmen seiner Abschlusstournee ein letztes Mal in Österreich zu Gast. Tickets für die Shows in der Stadthalle bzw. in Graz gibt es HIER zu kaufen.

Revamp

1) Elton John/P!nk/Logic - Bennie And The Jets (2018 version)

2) Coldplay - We All Fall In Love Sometimes

3) Alessia Cara - I Guess That’s Why They Call It The Blues

4) Ed Sheeran - Candle In The Wind (2018 Version)

5) Florence +The Machine - Tiny Dancer

6) Mumford & Sons - Someone Saved My Life Tonight

7) Mary J. Blige - Sorry Seems To Be The Hardest Word

8) Q-Tip featuring Demi Lovato - Don’t Go Breaking My Heart

9) The Killers - Mona Lisas and Mad Hatters

10) Sam Smith - Daniel

11) Miley Cyrus - Don’t Let The Sun Go Down On Me

12) Lady Gaga - Your Song

13) Queens of the Stone Age - Goodbye Yellow Brick Road

Elton John gibt Rückzug bekannt

(baf)