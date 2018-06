Stimme weg - Pearl Jam mussten Konzert absagen

Auf Twitter gab die legendäre Grunge-Band aus Seattle die für viele englische Fans traurige Mitteilung bekannt. "Die Band arbeitet daran, das Konzert Mitte Juli nachzuholen. Sänger Eddie Vedder hat komplett seine Stimme verloren. Er muss seine Stimmbänder in den nächsten Tagen schonen, um zu heilen und um während den restlichen Tour-Termine auftreten zu können. Das ist das erste Mal, dass sie aus diesem Grund eine Show verschieben müssen. Ed und die Band sind enttäuscht, wenn sie an all die Leute denken, die angereist sind und Pläne geschmiedet hatten. Sie schicken an alle eine große Entschuldigung und ihren großen Dank für deren anhaltende Unterstützung", hieß es in einer Mitteilung.



Attention London: Tonight’s show at The O2 has been postponed. Rescheduled date is TBD. Our biggest apologies and thank you for your understanding. #PJLIVE2018 pic.twitter.com/MLBrE5aRZ8 — Pearl Jam (@PearlJam) 19. Juni 2018

Bereits einen Tab vorher spielte die Band in der O2-Arena in London. Einige Fans merkten nach der Absage auf Twitter an, dass sie das da schon erwartet hätten. "Ich hatte Tickets für beide Shows - der Gig letzte Nacht war absolut brilliant, aber Eddies Stimme wirkte erkämpft und er litt unter Schmerzen. Schau auf deinen einzigartige Stimme Eddie", schrieb ein Fan.

Andere Fans waren nicht so verständnisvoll. Sie beschwerten sich über die kurzfristige Absage und die ihnen dadurch entstandenen Kosten für Reisen, Hotels und die für den Gig genommene Urlaubstage.

(baf)