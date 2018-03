Taylor Swift: Diese Stars nimmt sie mit auf Tour

"Hey Leute, ein Update zu meiner 'Reputation'-Stadientour... "

Taylor Swifts Videoankündigung (siehe unten) hat es in sich.

Taylor nimmt Charli XCX und Camila Cabello mit auf die "Reputation"-Welttournee. Diese sensationellen Neuigkeiten verkündete die Sängerin persönlich auf Twitter.

Den Karrieren der beiden Acts werden die Auftritte sicher nicht schaden. Unter Taylors früheren Vorbands waren bereits Kracher wie Ed Sheeran im Jahr 2013 und Shawn Mendes 2015. Eigentlich sollte es also nicht überraschend sein, dass es der Weltstar wieder alles daran setzt, sein Bühnenprogramm so gigantisch wie möglich zu gestalten.

Im Laufe ihrer '1989'-Tour waren auch immer wieder Überraschungsgäste auf der Bühne aufgetreten, um Taylor zu unterstützen, etwa Selena Gomez, Mary J. Blige und Nick Jonas.

Die große Welttournee der Musikerin startet am 8. Mai in Glendale, Arizona. Zuletzt teilte sie auf Instagram bereits Behind-the-Scenes-Clips, die sie bei den Proben zeigen. In Europa tritt die "Look What You Made Me Do"-Hitmacherin leider nur an drei Orten auf: in Manchester (8., 9. Juni), Dublin (15., 16. Juni) und London (22., 23. Juni).

I have a very exciting update to share... @Camila_Cabello and @charli_xcx will be the opening acts on the #reputationStadiumTour!!! pic.twitter.com/LAjmecVOrJ — Taylor Swift (@taylorswift13) 1. März 2018

