Neues Musikvideo von Taylor Swift ist da

In den vergangenen Wochen war es relativ ruhig um die Popsängerin Taylor Swift. Jetzt meldete sich mit einem neuen Musikvideo zurück.

Regie führte auch bei dem neuen filmischen Werk wieder einmal Joseph Kahn, der schon für sieben von Taylors Videos die Verantwortung trug, darunter "End Game", "Wildest Dreams", "Out of the Woods" und "Blank Space".

Der Clip zu ihrem Song "Delicate" zeigt, wie die 28-Jährige von Journalisten und Fotografen belagert wird und dann in ihr Hotel flüchtet. In der Garderobe stellt sie sich vor, sie könne tun und machen was sie will. Es folgt eine ausdrucksstarke Tanzperformance, unter anderem in der Hotellobby, in der U-Bahn und in einer Bar.

(red)