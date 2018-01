Taylor Swift-Vorverkauf bricht Rekorde

Am 8. Mai startet Taylor Swift ihre "Reputation"-Tour in den USA und schon jetzt sind die Verkaufszahlen rekordverdächtig. In sieben Tagen hat sie bereits Konzertkarten im Wert von insgesamt 180 Millionen Dollar verkauft. Um Swift live zusehen, müssen Fans aber ganz schön tief in die Tasche greifen. Das günstigste Ticket gibt's um satte 116 Dollar.

Zahlreiche Fans beschwerten sich via Twitter, da die Konzertkarten vor drei Jahren ("1989"-Tour) deutlich billiger waren.

@taylorswift13 I am so disappointed by how expensive the tickets are for this tour. I have never gotten to see you live and thought this was my year! I love you but I really cant afford to go #crushed💔 #reputationtour