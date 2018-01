Taylor Swift bringt Ed Sheeran zum "End Game"

Nicht jeder kann gut mit Überdrüber-Star Taylor Swift. Ed Sheeran, seines Zeichens der berühmteste britische Rotschopf nach Prinz Harry, kennt solche Probleme nicht. Kein Wunder, verdankt er seinen kometenhaften Aufstieg im Musik Biz doch zum Teil der Tatsache, dass Swift ihn einst mit auf Tour nahm. Dass er (eigenen Angaben zufolge) in der Entourage der Sängerin einige Techtelmechtel unterhielt, hat sicher auch nicht geschadet.

2012 erschien das gemeinsam geschriebene Duett "Everything Has Changed", in den folgenden beiden Jahren machte Sheeran bei über 60 Konzerten den Opener für Tay Tay - und zählt heute zu den berühmtesten Pop-Interpreten und -Autoren des 21. Jahrhunderts.

Nun haben sich Taylor Swift und Ed Sheeran erneut für einen Song zusammengetan (Rapper Future darf auch noch mitmischen). "End Game" ist der zweite Track auf Taylors im sechsten Studioalbum "Reputation", dass seit November 2017 in den Läden steht. Jetzt gibt es auch ein Musikvideo zu der Nummer.

Kumpelhaft machen Swift und Sheeran im Clip gemeinsam Party, während sie rund um den Globus reisen. Ed verpasst Tay Tay ein Tätscherl auf den Kopf, als sie an seiner Schulter einschläft; sie luchst ihm seine Brille ab und setzt sich das Gestell verkehrt herum auf.

Filler mit Stamperl

Die Bubenstreiche passen gut zum allzu braven, generischen Sound von "End Game". Das Musikvideo zur fünften Single-Auskoppelung von "Reputation" ist - wie der Song selbst - Filler statt Killer und nur durch Ed Sheerans Mitwirken halbwegs interessant.

Dass Swift in dem Clip ein Stamperl ext und dann in Tokyo noch aufs Motorrad steigt ist auch nicht gerade eine Sternstunde im Schaffen der Sängerin. Naja, vielleicht war ja kein Schnaps im Schnapsglas...



